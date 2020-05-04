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Вирусолог рассказал, какие ограничения могут остаться после ослабления самоизоляции

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Вирусолог рассказал, какие ограничения могут остаться после ослабления самоизоляции
Фото: pixabay.com

Несмотря на предстоящее ослабление режима всеобщей самоизоляции, некоторые ограничительные меры нужно будет сохранить, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Эксперт заявил, что ограничения нужно оставить для людей пожилого возраста, однако не стоит оставлять слишком жесткие запреты. «выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними», - сказал Альтштейн.

Он допустил, что какое-то время людям придется продолжать носить маски. Также изменения затронут работу магазинов, ресторанов и кафе. Специалист напомнил, что осенью ожидается вторая волна коронавируса, однако она должна оказаться слабее первой.

АБ

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