Эксперт рассказал, как вести себя с телефонными мошенниками

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4 мая 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, телефон

Эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал о том, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников. Главное, держать в безопасности банковскую карту.

Специалист предупредил, что сотрудники службы безопасности не станут звонить лично по вопросам списаний денежных средств с карт."Любой звонок из банка лучше не принимать. Это не может быть служба безопасности, которая, как правило, занимается более серьезными делами и не отслеживает списание по картам", - говорит Янин.

Эксперт напомнил, что не стоит раскрывать номер банковской карты даже «службе безопасности» и не вводить его ни на каких непроверенных сайтах.

Самыми популярными онлайн-аферами остаются мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома.