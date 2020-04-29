Роспотребнадзор предупредил о мошеннических продажах «очистителей воздуха», удаляющих коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, что в интернете активизировались аферисты, которые предлагают купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с фильтром, отсеивающие вирус.

«Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективности таких средств не доказана», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предложение индивидуальных средств защиты известных и надежных производителей с обязательной предоплатой, но после получения денег товар не поставляется.

Также в Роспотребнадзоре обратили внимание, что многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе, но мошенники могут просить за них деньги.

Самыми популярными онлайн-аферами остаются мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома, для этого нужно ввести данные банковской карты, а также фейковые смс о том, что гражданину выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции.

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации по коронавирусу на майские праздники.