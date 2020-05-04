В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

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4 мая 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: парад Победы, kremlin.ru

В понедельник, 4 мая, в Москве прошла репетиция воздушной части парада, приуроченного ко дню празднования 75- летия Победы в Великой отечественной войне.

«Несмотря на пасмурную погоду, в небе над Москвой в парадном строю пролетели военные вертолёты и самолёты», - поделился информацией корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 9 Мая состоится воздушная часть ежегодного парада Победы, а также праздничный салют в центре столицы. Кроме того, военная техника пролетит в небе 32 городов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будет делать после работы 9 Мая.

В Кремле анонсировали возможное обращение Владимира Путина к россиянам после возложения цветов к Вечному огню.