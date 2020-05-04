В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В понедельник, 4 мая, в Москве прошла репетиция воздушной части парада, приуроченного ко дню празднования 75- летия Победы в Великой отечественной войне.
«Несмотря на пасмурную погоду, в небе над Москвой в парадном строю пролетели военные вертолёты и самолёты», - поделился информацией корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 9 Мая состоится воздушная часть ежегодного парада Победы, а также праздничный салют в центре столицы. Кроме того, военная техника пролетит в небе 32 городов России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будет делать после работы 9 Мая.
В Кремле анонсировали возможное обращение Владимира Путина к россиянам после возложения цветов к Вечному огню.