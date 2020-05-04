Минтруд объяснил, как будут оплачиваться нерабочие дни в мае

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации объяснили, как будут оплачиваться нерабочие дни с 6 по 8 мая в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«… заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», - пояснили в министерстве.
В пресс-службе отметили, что деньги должны начисляться по такому же принципу, что и в апреле.
Напомним, что режим самоизоляции в России продлили до 11 мая. Поэтапный выход из ограничений запланирован на 12 мая.
Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможность ужесточения контроля в связи с пандемией из-за нарушений самоизоляции в майские праздники.
Кроме того, эксперты заявили, что индекс самоизоляции падает с начала выходных в разных регионах РФ.