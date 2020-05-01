Попова допустила, что нарушение самоизоляции в начале мая приведет к усилению ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что срыв режима самоизоляции на майских праздниках может стать причиной усиления ограничений, и передвинуть их отмену на неопределенный срок.
«Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать ограничительные меры, может быть», - сказала руководитель ведомства.
Она отметила, что из-за инкубационного периода коронавирусной инфекции результат действий россиян в начале мая станет известен не раньше, чем к середине месяца.
Ранее Анна Попова объяснила, с чего в России может начаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.