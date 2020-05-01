Попова рассказала, с чего начнут ослаблять ограничения

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1 мая 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каком порядке будет проходить снятие введенных из-за коронавируса ограничений. Текущий режим всеобщей самоизоляции продлен в стране до 11 мая.

Попова сообщила, что для начала россиянам могут разрешить совершать небольшие прогулки по 2-3 человека, а также заниматься на улице спортом, гулять с детьми. При этом она отметила, что первое время дистанцию придется продолжать соблюдать.

«Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений - это, конечно, же снижающиеся темпы прироста. Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей», - сказала Попова.