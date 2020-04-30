В ВОЗ заявили, что резкое снятие ограничений может быть очень рискованным

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30 апреля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что резкое снятие ограничений может грозить серьезной опасностью. Она подчеркнула, что смягчение режима должно происходить постепенно.

Вуйнович объяснила, что при резкой отмене ограничений может произойти резкий всплеск числа заболевших коронавирусной инфекцией. При постепенном снятии запретов проще контролировать количество больных COVID-19.

«ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества… слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны», - считает эксперт.