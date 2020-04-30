В ВОЗ не готовы исключить появление второй волны заражения COVID-19

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30 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала риск появления второй волны заражения коронавирусом нового типа в мире.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», - пояснила она.

По ее словам, необходимо использовать наработанный опыт, чтобы не допустить резкого роста зараженных во время второй волны. Вуйнович отметила, что это позволит сдержать низкий уровень заболеваемости, пока не будет понятно, как «формируется серологическая прослойка, иммунитет».

Ранее инфекционист объяснил, как избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19 в России.