Индекс самоизоляции в России падает с каждым днем, а спрос на пикники растет

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3 мая 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

фото: pixabay.com

Эксперты заявили, что индекс самоизоляции снижается с каждым днем. Власти считают, что частые нарушения связаны с «психологической усталостью», но призывают граждан «потерпеть».

Отмечается, что перед майскими праздниками в Санкт-Петербурге увеличились продажи приспособлений для приготовления шашлыков в 1,5 раза: на 140% - угля, на 120% - мангалов и на 70% - шампуров.

Кроме того, в Москве закрыли все парки и особо охраняемые природные территории. Однако столичных жителей это не останавливает, они обрывают ограничительные ленты с целью отдыха и комфортного времяпрепровождения.

При этом саратовские коммунисты решили отпраздновать Первомай с маршем и флагами.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье сотрудники Росгвардии будут патрулировать лесопарковые зоны с помощью вертолетов и дронов в период майских праздников.

Напомним, что режим самоизоляции продлили до 11 мая.