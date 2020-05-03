Индекс самоизоляции в России падает с каждым днем, а спрос на пикники растет

Эксперты заявили, что индекс самоизоляции снижается с каждым днем. Власти считают, что частые нарушения связаны с «психологической усталостью», но призывают граждан «потерпеть».
Отмечается, что перед майскими праздниками в Санкт-Петербурге увеличились продажи приспособлений для приготовления шашлыков в 1,5 раза: на 140% - угля, на 120% - мангалов и на 70% - шампуров.
Кроме того, в Москве закрыли все парки и особо охраняемые природные территории. Однако столичных жителей это не останавливает, они обрывают ограничительные ленты с целью отдыха и комфортного времяпрепровождения.
При этом саратовские коммунисты решили отпраздновать Первомай с маршем и флагами.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье сотрудники Росгвардии будут патрулировать лесопарковые зоны с помощью вертолетов и дронов в период майских праздников.
Напомним, что режим самоизоляции продлили до 11 мая.