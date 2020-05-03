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За нарушителями самоизоляции в столице следят дроны

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росгвардия

За нарушителями самоизоляции в столице следят дроны
pixabay.com, дрон

В Москве и Подмосковье сотрудники Росгвардии используют дроны и вертолет для патрулирования лесопарковых зон в период майских праздников, сообщили в управлении ведомства по Центральному федеральному округу.

Полученные сведения о нарушителях режима самоизоляции в Москве и Подмосковье передаются патрульным, которые и принимают необходимые меры в отношении недобросовестных граждан.  Они проводят разъяснительную работу с гражданами,  составляют в их отношении протоколы об административном правонарушении.

В Подмосковье количество пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа, увеличилось до 526.

 

 

НС
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