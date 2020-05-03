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Количество выздоровевших от коронавируса в Подмосковье увеличилось до 526

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество выздоровевших от коронавируса в Подмосковье увеличилось до 526
градусник, pixabay.com
В Подмосковье количество пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа, увеличилось до 526. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 3 мая, в региональном оперативном штабе.
 
В минувшую субботу, 2 мая, сообщалось о 507 выздоровевших на территории Московской области.
 
В общей сложности в настоящий момент в Подмосковье выявили 14 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за прошедшие сутки составил 822 случая. Жертвами COVID-19 в регионе стали 111 человек. 
ЕТ
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