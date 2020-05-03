Количество выздоровевших от коронавируса в Подмосковье увеличилось до 526

В Подмосковье количество пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа, увеличилось до 526. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 3 мая, в региональном оперативном штабе.

В минувшую субботу, 2 мая, сообщалось о 507 выздоровевших на территории Московской области.