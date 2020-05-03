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За сутки в России скончались 58 пациентов с коронавирусом

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в России скончались 58 пациентов с коронавирусом
пробирка, pixabay.com
За минувшие сутки на территории России скончались 58 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
 
Подчеркивается, что с начала эпидемии в РФ умерли 1280 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.
 
Ранее сегодня в оперштабе сообщили, что за прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 10 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 5 948 случаев. Общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло к настоящему моменту 134 687 человек в 85 регионах.
ЕТ
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