За сутки в России скончались 58 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки на территории России скончались 58 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Подчеркивается, что с начала эпидемии в РФ умерли 1280 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.