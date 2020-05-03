В Кащенко более 40 человек заразились коронавирусом

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3 мая 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: kaschenko-spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что у пациентов и сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко выявили коронавирус нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 3 мая.

«COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Больница городская, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области», - пояснил он.

Беглов отметил, что в ближайшее время инфицированные пациенты будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова. По его словам, там расположено 70 коек и подготовлено реанимационное отделение.

«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе, самых уязвимых … Как произошло заражение в больнице имени Кащенко покажет расследование специальной комиссии», - добавил губернатор.

Ранее в Краснокутской районной больнице, которую закрыли на карантин из-за вспышки инфекции, 14 медработников заразились COVID-19.