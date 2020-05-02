В больнице Саратова 14 медработников заразились коронавирусом

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2 мая 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

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На заседании оперативного штаба и. о. министра здравоохранения Олег Костин доложил о ситуации в Краснокутской районной больнице, которую закрыли на карантин из-за вспышки инфекции.

Четырнадцать медработников Краснокутской районной больницы, ранее закрытой на карантин после смерти пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, заразились COVID-19. Врачей среди них нет, только медсестры и младший медицинский персонал. Костин уточнил, что состояние заболевших "относительно удовлетворительное.

В Саратовской области масочный режим решили продлить до конца года.