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В больнице Саратова 14 медработников заразились коронавирусом

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

В больнице Саратова 14 медработников заразились коронавирусом
pixabay.com

На заседании оперативного штаба и. о. министра здравоохранения Олег Костин доложил о ситуации в Краснокутской районной больнице, которую закрыли на карантин из-за вспышки инфекции.

Четырнадцать медработников Краснокутской районной больницы, ранее закрытой на карантин после смерти пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, заразились COVID-19. Врачей среди них нет, только медсестры и младший медицинский персонал. Костин уточнил, что состояние заболевших "относительно удовлетворительное.

В Саратовской области масочный режим решили продлить до конца года.

НС

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