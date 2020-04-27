В Саратовской области масочный режим решили продлить до конца года

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27 апреля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sarnovosti.ru

Фото: сайт Госдума РФ

Масочный режим в Саратовской области будет действовать до конца 2020 года. Такое решение озвучил зампредседателя областного правительства Сергей Наумов на заседании регионального оперативного штаба.

Наумов отметил, что это вынужденная мера, и потребовал от торговых сетей, которые занимаются реализаций средств индивидуальной защиты, обеспечить бесперебойное наличие изделий.

По данным на 27 апреля, в Саратовской области подтверждено 327 случаев коронавирусной инфекции, уровень заболеваемости при расчете на 100 тысяч населения составляет 13,5.

Ранее эксперт объяснил, почему РФ продолжит расти в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19.