Эксперт объяснил, почему РФ продолжит расти в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19

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27 апреля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, комната

Вероятность того, что РФ продолжит расти в рейтинге государств по числу заболевших COVID-19 высока, поскольку другие страны уже вышли на плато, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В мировом рейтинге Россия переместилась на девятую строчку, оставив позади себя Китай (83,9 тысячи заражений). В лидерах по-прежнему Штаты (965,8 тысячи зараженных), на втором - Испания (число инфицированных превысило 226 тысяч), третье место у Италии (диагноз подтвержден у 197,7 тысячи человек).

"Вероятность того, что мы поднимемся в антирейтинге по числу заболевших еще на одну строчку есть, и достаточно большая. Ближайшие соперники Иран (90481 заболевших) и Турция (110130 заболевших) уже находятся на плато и с надеждой смотрят на уменьшающееся число заболевших", - сказал Александр Тимофеев.

При этом смертность в РФ гораздо ниже, чем в других странах.

Человечество ожидают новые, более серьезные эпидемии, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.