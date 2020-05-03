Депутат Борис Вишневский: решение правительства - это глупость или измена?

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3 мая 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

Правительство РФ отменило постановление от 2 марта 2020 года № 223, временно запрещавшее вывоз из страны масок, респираторов, прочных бахил, защитных костюмов, очков, перчаток и других средств защиты.

«То есть, у нас в стране уже всего этого достаточно - и в больницах, и в аптеках? – реагирует на новость вопросом на своем телеграм-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский - Масками, перчатками, костюмами, бахилами, халатами, дезинфецирующими средствами, очками и другими средствами защиты обеспечены врачи, медсестры, санитарки?»

По словам депутата, у него нет уверенности в том, что вопросы с наличием средств защиты по доступным для людей ценам в стране не являются на сегодняшний момент проблемными.

«Если все эти проблемы уже решены - прекрасно. Правда, пока мы этого не видим. А если не решены - то остается один вопрос: решение правительства - это глупость или измена?» - заключает Борис Вишневский.