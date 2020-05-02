Врач рассказала о непонятных последствиях COVID-19

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2 мая 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "МК"

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Врач-патоморфолог Лилия Селиванова провела десять исследований умерших пациентов с диагнозом "коронавирус" и увидела катастрофические последствия инфекции, которые трудно объяснить.

Селиванова рассказала, что у зараженных коронавирусом бывают серьезные изменения в легких, которые характерны для вирусной пневмонии. Обнаружить их удается только с помощью компьютерной томографии. Также медик обратила внимание на тромбообразование у пациентов по всему организму. Тромбы закупоривали легочную артерию, мелкие вены, коронарные артерии.

Лилия Селиванова впервые за свою практику увидела в альвеолах очень странную отечную жидкость, плотную, ячеистую. Она считает, что это связано с попаданием пузырьков воздуха, образовавшихся при попадании кислорода в заполненные отечной жидкостью альвеолы. Такие изменения были у пациентов, находившихся на ИВЛ. При этом врач отметила, что не исследовала больных, которых не были подключены к этим аппаратам.

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