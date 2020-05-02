Врач объяснил, как распознать основной симптом коронавируса

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2 мая 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: pixabay.com

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как распознать основной симптом новой коронавирусной инфекции. По его словам, температура тела в этот момент может быть нормальной или субфебрильной.



«Инфекция коронавируса начинается с того, что человек перестает ощущать комфортно запахи и у него происходит инверсия вкуса, то есть меняются вкусовые ощущения», - пояснил он.

Зайцев добавил, что при повышении температуры тела не следует сразу паниковать, т.к. это может быть сигнал проявления другого заболевания. Однако при беспокойстве эксперт призвал звонить сразу на горячую линию или в «скорую» и говорить о контакте с зараженных человеком. Он отметил, что сразу приедут медики, возьмут анализы, соберут анамнез, дадут рекомендации и расценят состояние пациента.

Зайцев подчеркнул, что коронавирус начинают лечить, как ОРВИ.

Ранее медики показали снимки пяти кожных проявлений во время болезни коронавирусной инфекцией и назвали смертельную аномальную патологию.