Чем займутся россияне после отмены режима самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, город

Большинство граждан России после снятия ограничений очень хотят пройтись по городу, а также обнять родных и друзей, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

У 16-20% респондентов в первоочередных планах стрижка. Ещё 6-9% опрошенных признались, что хотят пойти в ресторан или кафе. Отправиться в кино, театр или музей планируют 5-6% опрошенных. Еще 3-4% хотят нарядиться и выйти «в люди».

В опросе приняли участие свыше 126,2 тыс. человек.

Половина работающих россиян говорит о сокращении своих доходов . Работой на удаленке доволен только каждый пятый россиянин