Половина работающих россиян говорит о сокращении своих доходов

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13 апреля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Почти каждый второй работающий россиян сообщил о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса. К такому выводу пришли аналитики.

По данным исследования, самые распространенные стратегии выживания в кризис – урезать расходы (об этом заявили 42% респондентов) и найти дополнительный источник заработка (40%). При этом треть участников опроса вообще не знает, что делать в сложившейся ситуации.

46% опрошенных россиян выразили опасение, что их семье не на что будет жить, в том числе, не будет хватать денег на еду.

Ранее сообщалось, что почти треть российских компаний отправили своих работников в неоплачиваемый отпуск.