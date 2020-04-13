Половина работающих россиян говорит о сокращении своих доходов

Почти каждый второй работающий россиян сообщил о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса. К такому выводу пришли аналитики.
По данным исследования, самые распространенные стратегии выживания в кризис – урезать расходы (об этом заявили 42% респондентов) и найти дополнительный источник заработка (40%). При этом треть участников опроса вообще не знает, что делать в сложившейся ситуации.
46% опрошенных россиян выразили опасение, что их семье не на что будет жить, в том числе, не будет хватать денег на еду.
Ранее сообщалось, что почти треть российских компаний отправили своих работников в неоплачиваемый отпуск.