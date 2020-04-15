Работой на удаленке доволен только каждый пятый россиянин

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

22% россиян ответили, что их устраивает удаленная работая на самоизоляции. Такие данные были получены в результате исследования компании Ipsos.

Аналитики опрашивали жителей городов-миллионников России в возрасте 18–65 лет и проанализировали информацию в соцсетях.

Доля тех, кто ответил, что за последние семь дней работал полную неделю или часть времени, составила 35%. По сравнению с первой волной опроса, который проводится в самом начале апреля, доля работающих удаленно выросла на 5 п.п.. При этом удаленная работа сейчас устраивает 22% опрошенных – их доля увеличилась на 6 п.п. Таким образом, люди постепенно адаптируются к новому формату работы.

Что касается недостатков, то каждый третий респондент признался, что ему тяжело сосредоточиться дома, поэтому падает эффективность его работы. Почти столько же ответили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу.

Среди других причин недовольства – плохо оборудованное рабочее место, некоторым мешают члены семьи, а кому-то просто не хватает личного общения с коллегами и клиентами. Таких респондентов примерно треть от общего числа опрошенных.

Также многие недовольны тем, что на удаленной работе поправляются и набирают лишний вес – так считают 26,8% опрошенных.

Ранее сообщалось, что число россиян, работающих на удаленке, выросло в пять раз.