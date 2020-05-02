В Москве не исключили ужесточения контроля за выдачей пропусков

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если понадобится снизить поток людей на дорогах и в метро, то ограничительные меры, в том числе контроль за выдачей электронных пропусков и поездок между ними, будут ужесточены.

«Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется «цифровой пропуск». Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объём выдачи этих цифровых пропусков», - высказал градоначальник в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Собянин добавил, что если власти увидят «какую-то угрозу», то для реализации данного предложения не будет даже сомнений.

Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией объяснил, с чем связан резкий рост заражённых коронавирусом нового типа в Москве.