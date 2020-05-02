В МЧС перечислили, что нужно взять с собой в больницу

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Эксперты из МЧС рассказали о минимальном наборе, который следует взять с собой в больницу в случае госпитализации. Специалисты рекомендуют быть готовыми к резкому ухудшению самочувствия.

«Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства - минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте - мобильный телефон и зарядное устройство к нему … а также другие устройства и зарядки к ним», - посоветовали в ведомстве.

Также эксперты в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовали заранее собрать все необходимые вещи в отдельную сумку. Туда стоит положить необходимые документы, средства личной гигиены, сменную одежду, лекарства от хронических заболеваний, личный комплект посуды и прочие необходимые мелочи.