В Чечне все сотрудники МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

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26 апреля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

В Чечне сотрудники МЧС последовали примеру главы Республики Рамзана Кадырова и побрились налысо. Спасатели предложили коллегам из других субъектов России поступить также.

Ранее Кадыров обрил голову в ответ на просьбы жителей региона открыть парикмахерские. Он заявил, что раньше существовал обычай, в котором сбривание волос обозначало очищение.

В результате пример главы республики вдохновил сотрудников МЧС Чечни. «На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо», - написали в официальном аккаунте ГУ МЫС. Спасатели «передали эстафету» другим российским коллегам.