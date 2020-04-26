В Чечне все сотрудники МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

В Чечне сотрудники МЧС последовали примеру главы Республики Рамзана Кадырова и побрились налысо. Спасатели предложили коллегам из других субъектов России поступить также.
Ранее Кадыров обрил голову в ответ на просьбы жителей региона открыть парикмахерские. Он заявил, что раньше существовал обычай, в котором сбривание волос обозначало очищение.
В результате пример главы республики вдохновил сотрудников МЧС Чечни. «На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо», - написали в официальном аккаунте ГУ МЫС. Спасатели «передали эстафету» другим российским коллегам.