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Закрыто более 30% станций московского метро из-за самоизоляции

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Закрыто более 30% станций московского метро из-за самоизоляции
фото: АН

Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях из-за низкой загруженности в период режима самоизоляции. Ограничение начнет действовать с воскресенья, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«"Тропарёво", "Кропоткинская", "Спортивная", "Красногвардейская", "Динамо", "Аэропорт", "Маяковская", "Мякинино", "Измайловская", "Митино", "Крылатское", "Площадь Революции", "Курская", "Строгино", "Свиблово", "Академическая", "Коньково", "Ботанический сад", "Ясенево", "Беляево", "Щукинская", "Пролетарская", "Лермонтовский проспект", "Жулебино", "Планерная", "Улица 1905 года", "Александровский сад", "Тульская", "Улица Академика Янгеля", "Южная", "Нахимовский проспект", "Аннино", "Чертановская", "Бибирево", "Улица Скобелевская", "Ломоносовский проспект", "Новопеределкино", "Волжская", "Бутырская", "Борисово", "Марьина Роща", "Марьино", "Хорошёвская", "Некрасовка" и "Лухмановская". Вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что всего закрыто 78 станций метро из 238 – 33%. Кроме того, пассажиропоток московской подземки снизился более чем на 80%.

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