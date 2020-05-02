В Москве скончались более 650 пациентов с коронавирусом

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2 мая 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве скончались 37 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа.

«В Москве скончались 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», - уточнили в ведомстве.

Оперштаб призывает гостей и жителей столицы соблюдать режим самоизоляции до 11 мая и выходить на улицу только в крайней необходимости. Отмечается, что число умерших достигло 658 человек. Общее количество заболевших в Москве составило 57 300, из них 5 766 – выздоровели.

Кроме того, медицинские маски оказались опасными для некоторых категорий граждан.