В Москве скончались более 650 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве скончались 37 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа.
«В Москве скончались 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», - уточнили в ведомстве.
Оперштаб призывает гостей и жителей столицы соблюдать режим самоизоляции до 11 мая и выходить на улицу только в крайней необходимости. Отмечается, что число умерших достигло 658 человек. Общее количество заболевших в Москве составило 57 300, из них 5 766 – выздоровели.
Кроме того, медицинские маски оказались опасными для некоторых категорий граждан.