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Медицинские маски оказались особенно опасны для некоторых граждан

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Медицинские маски оказались особенно опасны для некоторых граждан
Фото: pixabay.com

Медицинские маски призваны защищать людей от инфекции, однако для некоторых категорий граждан они представляют особую опасность. Общественный деятель Андрей Нагибин рассказал, кто попадает под угрозу.

В медучреждениях маски, перчатки и прочие средства защиты от коронавируса сжигают, тогда как проходящие лечение дома люди выбрасывают использованные маски в обычные мусорные пакеты, где средство защиты превращается в рассадник инфекции. «Маски, резиновые перчатки… и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа», - заявил специалист.

Он отметил, что утилизация подобного мусора еще до конца не разработана. На мусороперерабатывающих заводах сотрудники часто проводят ручную сортировку, а потому использованные медицинские средства представляют для них серьезную угрозу, передает Радио Sputnik. «Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело. Для медотходов класса "Б" необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза», - считает Нагибин.

АБ

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