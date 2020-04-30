Жителей Московской области обяжут носить защитные маски в общественных местах

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30 апреля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе готовятся к поэтапному внедрению системы обязательного ношения защитных медицинских масок.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», - заявил глава региона в соцсети.

Он отметил, что врасти региона будут максимально содействовать тому, чтобы маски можно было купить в аптеках и коммерческих подразделениях. Воробьев добавил, что контроль будет усиливаться в несколько этапов.