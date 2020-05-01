Коммунисты раскритиковали РПЦ из-за отношения к мозаике с изображением Сталина в храме Минобороны

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1 мая 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Максим Сурайкин, фото: vk.com/maksimsyraikin

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин считает, что церковь недооценивает заслуги советского лидера Иосифа Сталина. Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против увековечивания образа Сталина на фреске в строящемся соборе Министерства обороны РФ.

Как объяснил Легойда, с именем Сталина связаны многие беды в жизни людей. Сурайкин считает, что «господа из РПЦ просто проявляют историческое беспамятство».

Коммунист назвал, со своей точки зрения, заслуги советского вождя. По его словам, когда Сталин понял, что в борьбе с фашизмом надо объединить весь народ, даже ту часть, которая не поддерживает советскую власть, он пошёл на шаги. «В речи у него было христианское обращение «братья и сёстры», икона облетала Москву, потом были послабления для работы церковных институтов — это тоже заслуги лично Сталина». По мнению Сурайкина, в РПЦ проявляют просто как неблагодарная организация. Он считает, что современный человек должен верить в человека, в науку, а не подвергаться воздействиям религии. Роль Сталина настолько велика, особенно в Великой Отечественной войне, что, если его роль будет отражена в мозаике того или иного храма, то это плюс и уважение к исторической правде, - считает Сурайкин.

Информация о появлении мозаики в главном храме Минобороны с изображением Путина и Шойгу получила широкий общественный резонанс.