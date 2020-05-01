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Количество зараженных COVID-19 в Ульяновской области выросло до 461 человека

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных COVID-19 в Ульяновской области выросло до 461 человека
пробирки, pixabay.com
В Ульяновской области количество заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 461 человека. Соответствующую информацию предоставил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
 
Согласно последним данным, на территории региона коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразились еще 32 человека.
 
ЕТ
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