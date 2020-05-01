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В Орловской области число зараженных коронавирусом нового типа достигло 562 человек

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Орловской области число зараженных коронавирусом нового типа достигло 562 человек
пробирка, pixabay.com
В Орловской области количество зараженных коронавирусной инфекцией к настоящему моменту достигло 562 человек. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19.
 
Областное правительство отметило в пятницу, 1 мая,, что на административный центр приходятся 185 случаев заболевания коронавирусом нового типа, в Мценске COVID-19 зафиксировали у 109 человек.
 
Напомним, ранее местные власти сообщили о кончине четырех жителей региона с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
ЕТ
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