Диетолог рассказала о безопасном способе приготовления шашлыка в квартире

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в пятницу, 1 мая, рассказала, как безопасно приготовить шашлык в квартире в период режима самоизоляции.

Эксперт призвала внимательно подойти к выбору мяса и отдать предпочтение нежирным сортам – индейке, кролику, цыпленку или телятине. Кроме того, рекомендуется самостоятельно сделать маринад для шашлыка, используя лимонный сок, пюре из свежих помидоров, йогурт без добавок. Стародубова заметила, что в готовых смесях зачастую содержится чрезмерное количество жиров и соли.