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Диетолог рассказала о безопасном способе приготовления шашлыка в квартире

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Диетолог рассказала о безопасном способе приготовления шашлыка в квартире
шашлык, pixabay.com
Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в пятницу, 1 мая, рассказала, как безопасно приготовить шашлык в квартире в период режима самоизоляции.
 
Эксперт призвала внимательно подойти к выбору мяса и отдать предпочтение нежирным сортам – индейке, кролику, цыпленку или телятине. Кроме того, рекомендуется самостоятельно сделать маринад для шашлыка, используя лимонный сок, пюре из свежих помидоров, йогурт без добавок. Стародубова заметила, что в готовых смесях зачастую содержится чрезмерное количество жиров и соли.
 
Мясо можно запечь в духовке до хрустящей корочки или пожарить на гриле. Это станет достойной альтернативой мангалу,  который нельзя устанавливать ни в квартире, ни на балконе, так как это небезопасно.
ЕТ
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