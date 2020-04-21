В МЧС призвали россиян не забывать о самоизоляции на праздники

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21 апреля 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В преддверии майских праздников в МЧС России призвали жителей страны не забывать о введенных правилах самоизоляции и продолжать соблюдать их. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Он отметил, что в России нет запрета на жарку шашлыков, однако существует запрет на разведение костров с нарушением требований пожарной безопасности. Глава департамента МЧС отметил, что в ведомстве даже во время режима самоизоляции проводятся профилактические работы по соблюдению пожарной безопасности.

«Мы не ратуем за запрет шашлыков, но мы целиком и полностью поддерживаем соблюдение режима самоизоляции», - добавил Еникеев.