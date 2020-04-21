В МЧС призвали россиян не забывать о самоизоляции на праздники

В преддверии майских праздников в МЧС России призвали жителей страны не забывать о введенных правилах самоизоляции и продолжать соблюдать их. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Он отметил, что в России нет запрета на жарку шашлыков, однако существует запрет на разведение костров с нарушением требований пожарной безопасности. Глава департамента МЧС отметил, что в ведомстве даже во время режима самоизоляции проводятся профилактические работы по соблюдению пожарной безопасности.
«Мы не ратуем за запрет шашлыков, но мы целиком и полностью поддерживаем соблюдение режима самоизоляции», - добавил Еникеев.