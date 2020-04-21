МЧС рекомендует: как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

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21 апреля 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: МЧС

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Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России дали свои рекомендации, как не заразиться коронавирусом, совершая покупки в магазине.

Самое главное – подобрать время, когда в магазине минимальное количество посетителей. Как правило, меньше всего людей рано утром или поздно вечером. Подготовьте маску и перчатки, которые вы сможете постирать или утилизировать после возвращения домой. Ни в коем случае не трите глаза, нос или рот грязными руками.

В период пандемии как никогда пришли на помощь современные технологии. Бесконтактная оплата картой позволяет минимизировать контакт с продавцом и деньгами. На купюрах скапливается много микробов.

После возвращения домой, сначала надо вымыть руки и только после этого разбирать покупки. Продукты в твёрдой упаковке – пластик, металл, стекло– моются с водой и мылом. Это самый надёжный способ избавления от бактерий. После того, как все продукты разложены, обязательно продецинфицируйте все поверхности и вымойте руки.

Особое внимание необходимо уделить мытью овощей и фруктов. Если есть время, лучше замочить их на 15 минут, а затем промыть проточной водой. Также может пригодиться специальное моющее средство для овощей и фруктов.

За последние сутки в России выявлено более 5,6 тысячи новых пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 45,5% не имели клинических симптомов заболевания.