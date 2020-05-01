Москвичи проводят Первомай дома

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1 мая 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Большая часть жителей Москвы продолжила соблюдать режим самоизоляции и в праздники осталась дома. Днем в пятницу, 1 мая, индекс самоизоляции в столице составил 3,6 балла.

Отмечается, что из подмосковных городов самый высокий индекс (3,7 баллов) можно наблюдать в Долгопрудном, Зеленограде и Королёве. В российских городах-миллионниках также значительная часть жителей предпочла остаться дома. Наивысший индекс самоизоляции населения в регионах зафиксирован в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде, самый низкий – в Самаре и Челябинске.

Ранее Анна Попова предупредила, что если в праздники самоизоляция будет нарушена, то возможно продление ограничительных мер.