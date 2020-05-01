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В Армении скончалась 27-летняя девушка с подтвержденным коронавирусом

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Армении скончалась 27-летняя девушка с подтвержденным коронавирусом
pixabay.com

В Армении от коронавируса нового типа скончалась молодая девушка. Пациентке было 27 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Алина Никогосян.

Известно, что у жительницы были сопутствующие хронические заболевания. Она находилась в больнице под наблюдением медиков в течение месяца, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Коронавирус резко ухудшил ее здоровье, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей.

В Армении для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая, в регионе выявлены 2145 случаев заражения, 33 пациента скончались.

Ранее в Волгоградской области число умерших от коронавируса нового типа увеличилось до девяти человек.

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