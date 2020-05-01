В Волгоградской области скончался девятый пациент с коронавирусом нового типа

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1 мая 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Волгоградской области число умерших от коронавируса нового типа увеличилось до девяти человек. Всего в регионе зафиксировано 386 случаев заражения COVID-19.

Известно: за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 42 человека, выздоровели ещё 22 пациента, всего выздоровевших в области с начала пандемии- 88.

В настоящее время в больницах с подозрением на коронавирус находится 751 человек, из них 35 детей.

Ранее вирусолог Александр Бутенко проанализировал пандемии, аналогичные нынешней, и пришел к выводу, что в настоящее время нет явных оснований для наступления второй волны коронавирусной инфекции в России.