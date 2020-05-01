В Челябинской области скончались два человека с коронавирусом

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1 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Всего в регионе, по данным на 1 мая, 500 заболевших Covid-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, за последние сутки на Южном Урале выявлен 31 новый случай коронавируса. С начала пандемии коронавирусом заболело 578 человек, 66 человек выздоровели. 500 южноуральцев проходят лечение.

За прошедшие сутки двое жителей Челябинской области скончались — 85-летний мужчина из Златоуста и 72-летняя жительница Октябрьского района. Мужчина страдал онкологией, женщина — коронавирусной пневмонией. Ранее сообщалось о четырех умерших южноуральцах с диагнозом Covid-19. У троих из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Самое большое количество больных в Златоусте — 203 человека. Напомним, очаг заражения был выявлен в городской больнице № 1. В связи с этим власти города соблюдают беспрецедентные меры безопасности. Коронавирусом заболели 107 жителей Челябинска и 87 жителей Магнитогорска.

В регионе объявлен режим повышенной готовности, в майские праздники южноуральцам рекомендовано оставаться дома. Для тех, кто выезжает в сады или на дачи, Роспотребнадзор составил специальную памятку.