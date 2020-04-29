Роспотребнадзор выпустил памятку для южноуральцев на майские праздники

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29 апреля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Инфографика от Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации для населения, чтобы избежать массового распространения коронавирусной инфекции в период майских праздников.

Напоминаем, что до 11 мая в регионе действует режим самоизоляции. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, выходить из ограничений регион будет поэтапно, пока причин для ослабления режима нет, ситуация с распространением коронавируса остается напряженной.

Именно поэтому южноуральцам рекомендуют даже в период праздников оставаться дома, максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения родственников. Особую осторожность нужно проявлять при общении с людьми старше 65 лет — не подвергать их опасности заражения. Южноуральцев также просят не устраивать прогулок и пикников на природе.

Если необходимо выехать за город, то лучше это сделать на личном автомобиле или такси, в общественном транспорте необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками, перчатками. Не стоит забывать о безопасной дистанции — 1,5 метра. Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от употребления спиртного —он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями.