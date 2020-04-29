В Златоусте приняты беспрецедентные меры безопасности

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29 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото ГУ МВД России по Челябинской области

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Златоусте усилены меры безопасности.

Как сообщали «Аргументы недели», в городе выявлен очаг заражения коронавирусом в городской больнице № 1. В настоящий момент в городе 156 больных коронавирусом. Массовое тестирование за последние сутки выявило еще 32 случая заражения. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил предпринять все меры для локализации очага заражения. Все вопросы по маршрутизации больных решены, в городе работают медики из других территорий, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. С областного аптечного склада доставлено 8500 медицинских масок. Для обслуживания вызовов на дому медикам глава Златоуста и его заместители передали свой служебный автотранспорт. Глава города Максим Пекарский отметил, что, если статистика по заболевшим будет ухудшаться, то в городе может быть введен карантин.

Сейчас сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции. В городе организована работа передвижного пункта полиции. У сотрудников есть специальные планшеты с данными граждан, которым Роспотребназдор предписал соблюдать 14-дневный карантин. По информации Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу 29 апреля проверено уже 534 человека.

В Златоуст прибыли 19 экипажей дорожно-патрульной службы полка ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Они организовали проверку водителей на въезде в город и по схеме «Тоннель». Нарушителей ожидает серьезный штраф.

Кроме того, в городе проводится массовая дезинфекция помещений и общественных мест. Специальными средствами обрабатываются дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, многоквартирные дома и площадки.