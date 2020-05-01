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В Новосибирской области число заболевших коронавирусом превысило 500

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ngs.ru

В Новосибирской области число заболевших коронавирусом превысило 500
Фото: Pixabay

За сутки в Новосибирской области выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число уже превысило 500.

По данным оперативного штаба региона, в области выявили 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. Четыре человека скончались. Сейчас в отделениях реанимации находятся 32 пациента.

По данным на утро 1 мая, в детскую больницу № 3 госпитализировано 117 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 649, в том числе и с установленным диагнозом.

Ранее сообщалось, что глава новосибирского ГУ МВД подал в отставку из-за скандала с оформлением нарушителей самоизоляции.

ДВа

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