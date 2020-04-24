Глава новосибирского ГУ МВД подал в отставку из-за скандала с оформлением нарушителей самоизоляции

Начальник новосибирского главка МВД Юрий Стерликов подал рапорт об отставке.
Сообщается, что это произошло из-за скандала с аудиозаписью, на которой, как предполагают, сотрудница управления требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
Служебную проверку начали сразу же после публикации в соцсетях аудиозаписей, на которых женский голос требует «оформлять всех поголовно» с 16 лет, за исключением женщин с колясками и стариков.
Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили свыше 1400 нарушителей режима повышенной готовности.