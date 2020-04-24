Глава новосибирского ГУ МВД подал в отставку из-за скандала с оформлением нарушителей самоизоляции

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24 апреля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Начальник новосибирского главка МВД Юрий Стерликов. Фото: сайт МВД РФ

Начальник новосибирского главка МВД Юрий Стерликов подал рапорт об отставке.

Сообщается, что это произошло из-за скандала с аудиозаписью, на которой, как предполагают, сотрудница управления требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.

Служебную проверку начали сразу же после публикации в соцсетях аудиозаписей, на которых женский голос требует «оформлять всех поголовно» с 16 лет, за исключением женщин с колясками и стариков.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили свыше 1400 нарушителей режима повышенной готовности.