За сутки в Москве выявили свыше 1400 нарушителей режима повышенной готовности

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За последние сутки в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1 тыс. 400 протоколов. Об этом журналистам сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«За последние сутки в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1 тыс. 400 протоколов. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 20 тыс. протоколов», - отметил Данчиков.

Он также отметил, что среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра Москвы 12-УМ, сократилось на 25-30%.

«За последние дни участились случаи фиксации нарушений сотрудниками полиции, когда родители с детьми, дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках, большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках. Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан. Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора», - подчеркнул Евгений Данчиков.

Как ранее сообщалось, на улицах Москвы сегодня работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и тысяча дружинников. Они в ежедневном режиме патрулируют улицы города, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при выявлении нарушений установленных санитарных требований.