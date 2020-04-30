Поклонская ответила на призыв Киева усилить давление на Россию

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30 апреля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Вести Крым

Наталья Поклонская, twitter.com

Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств с призывом усилить давление на Россию. Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская заметила, что нарушают права человека те, кто больше всего об этом кричит, а у депутатов Верховной Рады уже сложилась традиция регулярно говорить о «нарушении прав человека в Крыму и Донбассе».

Украинские власти призвали иностранных коллег продолжить политику по непризнанию российского Крыма, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию и осудить «нарушения прав человека» в Крыму и Донбассе.

«Уже как традиция у них сложилась делать подобные заявления. Вот только нарушают права человека те, кто больше всего об этом кричит, это политики Украины — поддерживая преступные действия по подрыву электроопор (энергетическая блокада полуострова), перекрытие воды в Северо- Крымском канале и т.д. Донбасс вообще оказался под бомбежками ВСУ и украинских карателей», — заявила депутат, подчеркнув, что украинским политикам «больше нечем заняться».

Поклонская уверена, что весь мир должен объединиться перед общей бедой, с которой столкнулись все страны – выстраивать работу здравоохранения, восстанавливать дипломатические связи и прекращать любые проявления военных действий. «А Верховная Рада все не может успокоить свое бешеное возбуждение в ненависти к крымчанам и России. Советовала бы коллегам из Украины — остыть и подумать о простых людях, которым осточертела их политика агрессии, обвинений и разрушения. Иначе, скоро по примеру крымчан все остальные области помашут «до свидания» Верховная Рада», – отметила она.

Ранее мы писали, как Зеленский попытался напугать Кремль. «Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о Донбассе: «Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел».