Москвичей попросили провести праздники на дачах

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30 апреля 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Московские власти обратились к жителям столицы с просьбой во время майских праздников не выходить на улицу и не посещать общественные места без крайней необходимости.

При этом руководство города попросила москвичей провести праздничные дни на даче, если есть такая возможность. «У нас есть большое опасение, что уставшие сидеть дома люди увидят прекрасную погоду и захотят выйти на улицу», - сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Власти напомнили москвичам, что для поездок по городу и в Подмосковье необходимо оформить специальный электронный пропуск. Сделать это можно на сайте mos.ru или по СМС.