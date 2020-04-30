Более 300 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

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30 апреля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились 339 сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в ведомстве. Отмечается, что среди заболевших нет пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.

35 сотрудников Росгвардии уже полностью вылечились, тесты на коронавирусную инфекцию дважды показали отрицательный результат. 103 человека госпитализированы и проходят лечение в стационаре, остальные отправлены на карантин и домашнее лечение.

На сегодняшний день в России известно о 106 тысячах заболевших коронавирусом. Всего в стране 11 619 выздоровевших, чуть больше тысячи заразившихся скончались.