Совершить забег на горные вершины Сочи можно в режиме он-лайн

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30 апреля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Традиционный майский фестиваль бега Rosa Run на курорте «Роза Хутор» в этом году пройдет в необычном формате. Любители спорта смогут «пробежаться» не выходя из дома.

- С 1 по 4 мая мы все вместе будем «бегать» в прямом эфире. В рамках нашего он-лайн фестиваля состоятся все традиционные соревнования - и вертикальный километр, и квест, и карнавал, и трейл, и, конечно, дэнс-баттл. Трансляции будут проходить в программе Zoom, - сообщили организаторы Rosa Run.

В первый день фестиваля, 1 мая, все желающие смогут покорить высоту более 2000 метров над уровнем моря. Для этого даже не придется выходить из дома. В течение определенного времени участники будут зашагивать на стул или тумбу, а самые выносливые получат призы.

- На квесте, 2 мая, мы разделим участников на команды случайным образом и “распределим” по виртуальным комнатам. Каждой команде нужно будет решить ряд заданий. Итоги квеста подведем вечером на традиционном Dance Battle. Вместе с ведущим разучим танец, разомнемся, а потом посмотрим, кто лучший в доме танцор, - поделились организаторы фестиваля.

Состоится и традиционный забег в карнавальных костюмах. Он пройдет 3 мая, для костюмов можно использовать все, что есть под рукой дома. Завершит фестиваль бега, 4 мая, трейл – забег на длинную дистанцию в 21 километр. Реальный бег заменит комплекс упражнений на разные группы мышц. Организаторы уже готовят для участников соревнование с дополненной реальностью, пунктами питания и наградами.

- Участие в онлайн-фестивале Rosa Run – бесплатно. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Заявки на участие уже подали более 200 любителей бега, - отметили организаторы.

Ожидается, что реальный фестиваль бега ROSA RUN на курорте «Роза Хутор» в этом году все-таки состоится. Как сообщили организаторы, предварительно он намечен на 15-18 октября.