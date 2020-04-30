Соловьев объяснил, откуда у Малышевой деньги на недвижимость в США

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные Фонда борьбы с коррупцией о дорогом особняке теледоктора Елены Малышевой в Соединенных Штатах. Кроме того, он отметил, что ее гонорары гораздо меньше звезд аналогичного уровня в других странах.

«Елена на протяжении большого количества лет блистательно работает на „Первом канале“. Она замечательный врач. Она также занимается бизнесом и никогда этого не скрывала … Елена отнюдь не богато живет», - высказал Соловьев.

Телеведущий добавил, что ему непонятна критика в адрес Малышевой из-за найденной у нее зарубежной недвижимости. По его словам, теледоктор постоянно работает, а также остается много лет на пике популярности и делает «высококачественный контент». Кроме того, она посвятила всю жизнь популяризации медицины, отметил Соловьев.